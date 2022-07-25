Об этом сообщили в телеграмм-каналах городской глава Ирпеня Александр Маркушин и Киевская областная военная администрация.

Президент Гватемалы после посещения Киевщины выразил свою поддержку Украине и подчеркнул, что о преступлениях России должен знать весь мир.

В Киевской ОВА подчеркнули, что Бородянка, Буча и Ирпень уже стали трагическим символом зверств российской армии против гражданских украинцев, а официальные визиты международных партнеров являются важной составляющей в войне, которая также продолжается и на информационном поле.

Немецкие министры Нэнси Фезер и Губертус Гайль во время посещения Ирпеня заверили в своей поддержке и дальнейшей помощи украинскому народу.

Как сообщило издание Spiegel, для обоих немецких чиновников это первый визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Кроме посещения Ирпеня, они также встретятся с украинскими политиками, в частности с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, главой Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергеем Круком, первым вице-премьер-министром - министром экономики Юлией Свириденко, министром соцполитики Оксаной Жолнович и мэром Киева Виталием Кличко.

20 июля в Украину с визитом находились главы МИД Чехии и Австрии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb