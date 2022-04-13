"Киевщине можно помочь автомобилями и деньгами": волонтер о нуждах Бучи и Гостомеля
Галина Дроздова отметила, что в Киевской области не хватает машин, которые могли бы доставлять гуманитарную помощь из Умани. Также необходимы большие грузовики, которые могли бы поставлять гумпомощь из Германии, Франции и Италии – в этих странах уже готовы большие запасы гуманитарной помощи для украинцев
Об этом волонтер сказала в эфире Espreso TV.
Дроздова добавила, что возвращаться в Бучу, Гостомель и Ирпень нежелательно.
"Не спешите возвращаться, дома охраняются от мародеров работает полиция и ТрО. Однако еще очень много заминированных территорий, возвращаться рано. Никто вам не даст гарантий безопасности, если вы придете раньше, чем это будет разрешено. В частности, должен быть акт ГСЧС или полиции о то, что территория разминирована".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное