"Киевщине можно помочь автомобилями и деньгами": волонтер о нуждах Бучи и Гостомеля

Об этом волонтер сказала в эфире Espreso TV.



Дроздова добавила, что возвращаться в Бучу, Гостомель и Ирпень нежелательно.

"Не спешите возвращаться, дома охраняются от мародеров работает полиция и ТрО. Однако еще очень много заминированных территорий, возвращаться рано. Никто вам не даст гарантий безопасности, если вы придете раньше, чем это будет разрешено. В частности, должен быть акт ГСЧС или полиции о то, что территория разминирована".





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