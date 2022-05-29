Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, у границы с Беларусью все под контролем, хотя область постоянно находится под угрозой российского вторжения.

"В последние дни очень много информации было разного плана по поводу того, что возможно снова вторжение российских войск со стороны белорусской границы. Поэтому сегодня мы выехали вместе с руководством областной полиции, проверили средства безопасности. Сейчас все в области спокойно. Та информация, которую вы видите в соцсетях, не соответствует действительности, по поводу того, что здесь ведутся какие-то активные действия. Ситуация полностью под контролем сил безопасности", - сказал Алексей Кулеба.

Напомним, в Москве недовольны тем, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко только предоставляет свою территорию в качестве плацдарма для военных действий россиян против Украины, но не дает собственных вооруженных сил и не идет в атаку на украинские земли.

Как утверждает белорусский оппозиционер, политэмигрант Павел Латушко, кремль может попытаться заменить Лукашенко удобным РФ генерал-лейтенантом, государственным секретарем совета безопасности Беларуси Александром Вольфовичем.

На территории приграничной с Украиной белорусской Брестской области проходят так называемые российско-белорусские учения. При этом солдаты из РФ относятся к белорусам как к будущему пушечному мясу.

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