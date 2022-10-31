Об этом сообщили глава Киевской ОВ Алексей Кулеба и начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .

"Киевщина. В одной из общин области – прилеты. Кроме того, в области использования ограничения электроэнергии", - написал Кулеба.

Он отметил, что из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.

"Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества", - советует Кулеба.

Всех, к кому не применяются отключения света, призывают экономно использовать электроэнергию.

По словам Небитова, в одном из районов Киевской области Силами противовоздушной обороны сбиты вражеские ракеты. В результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания и пострадавшие.



На местах также работают спасатели и полиция.

31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.

Россияне ударили и по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.

Также оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Черкасчине, Запорожье, Буковине.

Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты Львовской области. Однако на Виннитчине и Хмельнитчине сбитые силами ПВО ракеты оккупантов упали на гражданские объекты.

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