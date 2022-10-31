Киевщина получила ракетные удары: повреждены здания, есть пострадавшие
Утром 31 октября вражеские войска атаковали Киевскую область, в результате чего есть повреждения и пострадавшие
Об этом сообщили глава Киевской ОВ Алексей Кулеба и начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов .
"Киевщина. В одной из общин области – прилеты. Кроме того, в области использования ограничения электроэнергии", - написал Кулеба.
Он отметил, что из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий.
"Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества", - советует Кулеба.
Всех, к кому не применяются отключения света, призывают экономно использовать электроэнергию.
По словам Небитова, в одном из районов Киевской области Силами противовоздушной обороны сбиты вражеские ракеты. В результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания и пострадавшие.
На местах также работают спасатели и полиция.
- 31 октября РФ ударила по объектам критической инфраструктуры Киева: часть города обесточена.
- Россияне ударили и по Харькову: поврежден объект критической инфраструктуры.
- Также оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Черкасчине, Запорожье, Буковине.
- Силы противовоздушной обороны сбили российские ракеты Львовской области. Однако на Виннитчине и Хмельнитчине сбитые силами ПВО ракеты оккупантов упали на гражданские объекты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное