Об этом в эфире телемарафона 8 декабря сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Киевщина стабильно недополучает 30% электроэнергии. Сейчас у нас только 70% от нужных мощностей. Это приводит к тому, что более трети области бытовых потребителей у нас находится в постоянном отключении электроэнергии. У нас есть рабочая группа, которая работает над локальными городами, где нет больше 15 часов электроэнергии. Мы вместе с облэнерго стараемся на это реагировать", - сказал он.

Чиновник отметил, что в области есть около 2500 многоэтажных домов, которые подключены к центральному теплоснабжению. И когда долго нет света, котельные охлаждаются. Вместе с тем, по словам Кулебы, сложная ситуация в Украинке, где вообще сейчас нет отопления. Туда пытаются дать больше электроэнергии, чтобы компенсировать жильцам отсутствие тепла в батареях.

"Киевская область очень сильно пострадала от ракетных обстрелов. У нас серьезная нехватка электроэнергии в сети. Это приводит к тому, что мы не можем пока, к сожалению, выйти на плановые отключения. То есть сейчас в области действуют экстренные отключения электроэнергии", – резюмировал Кулеба. .

8 декабря заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что Одесса скоро может перейти на стабилизационные графики отключений электроэнергии.

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