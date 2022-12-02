Об этом сообщил на фейсбуке заместитель председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря.

Также соответствующее досье появилось на сайте You control.

Зоря отметил, что 1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Украинской православной церкви. Сведения о юридическом лице были внесены в Единый государственный реестр 2 декабря 2022 года.

"С целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни власти Московского патриархата Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации - мужского монастыря Киево-Печерская Лавра", - написал Евстратий.

Также он отметил, что Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в Кабмин с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений. Еще одно помещение попросили предоставить для монастырской деятельности.

По своей должности Митрополит Киевский и всея Украины является каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры, то есть священником-архимандритом. Решением Синода его назначили возглавлять монастырь как юридическое лицо.

Утром 22 ноября Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

Впоследствии в СБУ рассказали, что в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

26 ноября стало известно, что украинцы создали петицию, в которой просят президента забрать Киево-Печерскую и Святогорскую лавры у Московского патриархата.

1 декабря СБУ объявила подозрение одному из священников Лавры, прославлявшему "русский мир".

2 декабря СНБО ввел санкции против священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.