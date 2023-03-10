Об этом говорится в сообщении Киево-Печерской Лавры.

"Между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" ... и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (Мужской монастырь) Украинской православной церкви ... заключен Договор № 2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми , что государственная собственность", - говорится в сообщении.

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Также, как отмечается, заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 г. на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информационной политики от 9 марта.

В частности, известно, что в Лавре просят УПЦ (МП) до 14 марта предоставить список представителей от монастыря в количестве двух – трех человек "для включения в состав комиссии по приемке-передаче государственного имущества, которая будет образована по приказу органа управления государственным учреждением".