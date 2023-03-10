Киево-Печерская лавра расторгает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" планирует расторгнуть договор об аренде с УПЦ МП
Об этом говорится в сообщении Киево-Печерской Лавры.
"Между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" ... и Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (Мужской монастырь) Украинской православной церкви ... заключен Договор № 2 от 19 июля 2013 года о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовыми , что государственная собственность", - говорится в сообщении.
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Также, как отмечается, заповедник предупреждает о расторжении договора с 29 марта 2023 г. на основании заключений межведомственной рабочей группы и письма Министерства культуры и информационной политики от 9 марта.
В частности, известно, что в Лавре просят УПЦ (МП) до 14 марта предоставить список представителей от монастыря в количестве двух – трех человек "для включения в состав комиссии по приемке-передаче государственного имущества, которая будет образована по приказу органа управления государственным учреждением".
- Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
- 31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшего "русский мир".
- 5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры в государство.
- Митрополит Епифаний, глава Православной церкви Украины, совершил Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
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