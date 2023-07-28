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Киево-Печерская Лавра подала в суд из-за экспертизы о наличии связей УПЦ с МП

28 июля, 2023 пятница
10:15
Криминал

В Киевский окружной административный суд в интересах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры УПЦ подано исковое заявление относительно экспертизы Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести Устава об управлении УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом

Об этом передает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на адвоката монастыря протоиерея Никиту Чекмана.

По словам адвоката, ответчиком по делу есть Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Да, УПЦ требует отменить:

  • Указ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 23 декабря 2022 г. №Н-39/11 "Об обеспечении проведения религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви".
  • Указ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 27 января 2023 г. №Н-8/11 "Об утверждении Заключения религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом".

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Протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что "экспертиза проведена с многочисленными нарушениями законодательства и пристрастными лицами, неоднократно выражавшими негативное отношение к УПЦ".

Также он выразил надежду на "законное, беспристрастное и справедливое судебное разбирательство".

  • 26 июля УПЦ МПподала в суд на Черновицкий городской совет.
Общество
Украина
УПЦ МП
Киевщина
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