Киево-Печерская Лавра подала в суд из-за экспертизы о наличии связей УПЦ с МП

Об этом передает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на адвоката монастыря протоиерея Никиту Чекмана.

По словам адвоката, ответчиком по делу есть Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести. Да, УПЦ требует отменить:

Указ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 23 декабря 2022 г. №Н-39/11 "Об обеспечении проведения религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви".

Указ Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести от 27 января 2023 г. №Н-8/11 "Об утверждении Заключения религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом".

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Протоиерей Никита Чекман подчеркнул, что "экспертиза проведена с многочисленными нарушениями законодательства и пристрастными лицами, неоднократно выражавшими негативное отношение к УПЦ".

Также он выразил надежду на "законное, беспристрастное и справедливое судебное разбирательство".