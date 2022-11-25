Киево-Печерская Лавра: хорошо ли усвоены уроки
Хорошо, раз такое дело, расскажу о Павле Лебеде (в мире Паша Мерседес) еще одну историю, которую большинство, наверное, не знает
2007 год. В Киево-Печерской лавре за ночь разрушены и вывезены в последний камешек старинные ворота. Гендиректор Киево-Печерского заповедника пришел к нам в эфир на 5 канале и рассказал, что Лавру уничтожают давно (66 объектов Заповедника были в пользовании УПЦ МП).
Разрушают разной бутафорией, новостройками и новоделами, ставят торговые точки, а над пещерами сажают огурцы и зелень и поливают огороды так, что стены внутри пещеры обрушиваются от сырости.
На следующий день мы пригласили в эфир настоятеля Лавры, архиепископа Павла Лебедя по совместительству депутата Киевгорсовета от Партии регионов. Он кричал о том, что все это клевета, безбожие и сатанизм, что он подозревает, что ведущие (т.е. мы с Романом Чайкой) – униаты, что у меня не христианское, а языческое имя, а в конце нас обоих проклял.
Мы пригласили в эфир настоятеля Лавры, архиепископа Павла Лебедя по совместительству депутата Киевгорсовета от Партии регионов. Он кричал о том, что все это клевета, безбожие и сатанизм, что он подозревает, что ведущие (т.е. мы с Романом Чайкой) – униаты
На той же неделе в Киево-Печерскую лавру выехала съемочная группа 5-го канала, чтобы снять монашеские грядки над пещерами. С группой уехала молодая журналистка Наталья Т. Буквально за несколько минут в группу выбежал владыка Павел, отобрал у оператора камеру и ударил ею журналистку в лицо. Ударил с такой силой, что выбил Натали передние зубы. Я видела ее после того удара, на нее больно было смотреть.
Этот скандал не стал публичным. Съемочная группа еще и должна была подписать извинения в адрес владыки Павла за "незаконную съемку" на территории Лавры. На этом инцидент был исчерпан.
Рассказываю эту историю по единственной причине. Чтобы лучше было видно, какой долгий и трудный путь мы прошли за эти последние 15 лет. От принятия полного беспредела, бандитизма и вообще монополии Москвы на украинскую святыню Лавру (собственно на все три Лавры) до запоздалого прозрения, что российской агентуре в поповских ризах не место в Украине. Вопрос только в том, хорошо ли усвоены уроки.
Об авторе. Мирослава Барчук, журналистка
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