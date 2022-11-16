Назовите мне кто-нибудь причину, по которой в Киево-Печерской Лавре до сих пор сидят московские попы?

Момент не тот? Момент идеален. Именно во время войны и революции люди легче принимают резкие изменения. В обычное, спокойное время, когда новостей мало, все воспринимается иначе.

Боимся мести Москвы? А за что была месть 24 февраля? А Буча? А Мариуполь? А ракетные удары по городам? Они пытаются уничтожить нас и так. Что мы еще боимся?

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Не хотим провоцировать? Смешно. Хочу увидеть сколько пророссийских людей выйдет на улицы Киева. И что с ними будет?

Боимся мести Москвы? Они пытаются уничтожить нас и так. Что мы еще боимся?

Какой-то договорняк? А о чем мы можем договариваться в обмен на Лавру? О возвращении похищенного енота? Лавра это символ, у него нет цены.

Тогда что?

Лавра должна быть украинской. Это аксиома. Она Киево-Печерская, а не Киевско-Пещерная.

Назовите мне хоть одну причину. Я подожду. Какое-то время.

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Об авторе. Юрий Гудыменко, украинский политический деятель, лидер партии "Демократична Сокира".

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