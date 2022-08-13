Об этом сегодня, 13 августа 2022 года, сообщили в официальном telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Женщина, имея антиукраинскую позицию, собирала информацию о расположении украинских военных подразделений и стратегически важных объектах критической инфраструктуры Киева", - говорится в сообщении.



Подходящие фото- и видеоматериалы с координатами она распространяла через специально созданный закрытый telegram-канал.

Далее жительница Киева "передавала эту информацию сотруднику ФСБ РФ", добавляют в Офисе генерального прокурора Украины.

"Полученные данные враг использовал для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ими ракетных и авиационных ударов по этим объектам", - подчеркивают ОГП.

Ей объявлено о подозрении "по факту несанкционированного распространения информации о расположении объектов ВСУ в условиях военного положения".

Задержанной 35 лет.

Как видно из фотографий, киевлянка была задержана возле станции метро "Святошин".





Контрразведчики задержали информатора при попытке передать очередные данные о дислокации военнослужащих одной из воинских частей города. Сейчас ей объявлено подозрение.

11 августа СБУ разоблачила диверсантов РФ и передала ВСУ более 700 координат для огневого поражения баз оккупантов.

12 августа в Киеве СБУ разоблачила компанию, продававшую российские нефтепродукты: 27 тонн изъятых смазок передадут ВСУ.

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