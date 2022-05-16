Киевляне смогут выбрать новые названия улиц в сервисе "Киев Цифровой", - секретарь Киевсовета Бондаренко
Секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сообщил, что киевляне смогут проголосовать за новые варианты названий улиц в сервисе "Киев Цифровой"
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинское законодательство запрещает называть улицы именами живых людей, поэтому, к сожалению, предложения называть улицы именами лидеров наших союзников не могут быть выставлены на рейтинговые голосования. В то же время мы максимально будем оставлять предложения, касающиеся наших иностранных партнеров", - пояснил Бондаренко.
Бондаренко добавил, что за новые названия улиц будут голосовать киевляне на онлайн-голосовании.
"Хочу еще раз подчеркнуть, что новые названия улиц в Киеве смогут выбрать сами киевляне, которые могут проголосовать за варианты названий в сервисе "Киев Цифровой". Такой способ предотвратит любые попытки фальсификации голосования. На сегодняшний день наши серверы готовятся к большей защите от кибератак. Две недели до 9 июня мы будем проводить электронное голосование, где киевляне будут выбирать новые названия улиц", - добавил Бондаренко.
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