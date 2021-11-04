Киевляне смогут вакцинироваться от гриппа в аптеках: Минздрав запустил пилотный проект

Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.



"Проект поможет упростить доступ к вакцинации против гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения, таких как прививка в аптеках", - говорится в сообщении.



Отмечается, что участвующие в проекте аптеки расположены по адресам: ул. Ярославов Вал, 20; ул. Московская, 46/2; ул. Большая Васильковская, 112А; ул. Дмитриевская, 2; ул. Срибнокильская, 2А.



В пресс-службе также отметили, что для участия в проекте нужно быть старше 18 лет, иметь с собой паспорт и ИНН, пройти бесплатный осмотр врача в аптеке перед вакцинацией и купить любую вакцину против гриппа в аптеке.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresot