Киевляне смогут вакцинироваться от гриппа в аптеках: Минздрав запустил пилотный проект
В Киеве с 10 по 14 ноября будет проходить пилотный проект "Вакцинация от гриппа в аптеках"
Об этом пресс-служба Минздрава сообщила в Facebook.
"Проект поможет упростить доступ к вакцинации против гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения, таких как прививка в аптеках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участвующие в проекте аптеки расположены по адресам: ул. Ярославов Вал, 20; ул. Московская, 46/2; ул. Большая Васильковская, 112А; ул. Дмитриевская, 2; ул. Срибнокильская, 2А.
В пресс-службе также отметили, что для участия в проекте нужно быть старше 18 лет, иметь с собой паспорт и ИНН, пройти бесплатный осмотр врача в аптеке перед вакцинацией и купить любую вакцину против гриппа в аптеке.
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