Киевляне петицией просят не ставить в столице елку
На сайте Киевского горсовета появилась петиция с просьбой не устанавливать новогоднюю елку в центре столицы
Об этом идет речь на сайте Киевского горсовета.
В течение дня петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей. Теперь ее рассмотрит Киевсовет.
"Считаю неуместным устанавливать елку = тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или ВПЛ", - говорится в петиции.
Автор обращения – Наталья Попович. Она считает, что установку главной елки страны следует отложить до победы в войне.
- В Киеве, несмотря на войну, планируют устанавливать главную новогоднюю елку страны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.63
-
EUR
Покупка 39.16Продажа 40.16
- Актуальное
- Важное