Киевляне петицией просят не ставить в столице елку

Об этом идет речь на сайте Киевского горсовета.

В течение дня петиция набрала необходимые 6 тысяч подписей. Теперь ее рассмотрит Киевсовет.

"Считаю неуместным устанавливать елку = тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или ВПЛ", - говорится в петиции.

Автор обращения – Наталья Попович. Она считает, что установку главной елки страны следует отложить до победы в войне.

В Киеве, несмотря на войну, планируют устанавливать главную новогоднюю елку страны.

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