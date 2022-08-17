Киевляне могут бесплатно проверить уровень тиреотропного гормона

Щитовидная железа – важный орган в нашем организме. Наименьший сбой в ее работе может привести к непредсказуемым последствиям. Одной из основных причин нарушений в работе щитовидки является дефицит йода в организме.

В Украине дефицит йода, основным источником которого являются продукты животного (60%) и растительного (34%) происхождения, а также вода и воздух (по 3%), наблюдается во всех регионах страны, а значит, растет процент людей с патологиями щитовидной железы.

Щитовидная железа контролирует работу всех органов, и систем в нашем организме и каждый из них будет в меньшей или большей степени реагировать на снижение или повышение ее гормонов. Что первым среагирует на проблемы щитовидки – индивидуальная особенность каждого человека. У кого-то первыми сигналами является повышение или понижение веса. При этом ни диеты, ни тренировки в спортзале не приносят никакого результата. Еще кто-то жалуется на перепады настроения, рассеянность, списывая это на утомляемость на работе.

Общие симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах со щитовидной железой:

- нарушение менструального цикла, не вынашивание беременности, нарушение родовой деятельности;

- нарушения эмоционального фона (депрессии, чрезмерная утомляемость, бессонница);

- снижение работоспособности, ухудшение памяти, внимания;

- появляется тахикардия, перебои в работе сердца, ломкость ногтей, интенсивное выпадение волос;

- У детей при дисбалансе гормонов щитовидной железы нарушается физическое, умственное и половое развитие.

По данным ВОЗ, среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место. Только за последние годы в Украине количество тех, у кого обнаружили проблемы со щитовидным, возросло в 5 раз. Понимая важность своевременной диагностики, медицинская лаборатория Эскулаб с 1 по 31 августа предлагает всем жителям Киева бесплатно проверить уровень тиреотропного гормона (ТТГ) в организме. Именно этот гормон проверяют в первую очередь для того, чтобы вовремя выявить изменения в работе щитовидной железы.



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