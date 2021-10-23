Киевлянам дали тепло в дома
Сегодня, 23 октября 2021 года, стартует подача отопления в жилые дома украинской столицы
Такое решение столичные власти приняли, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов по Цельсию, передает Еспресо.TV .
До конца суток батареи будут обогревать 9% всего жилого фонда, который находится на централизованном отоплении.
Предусмотренные для населения тарифы на отопление остаются неизменными: стоимость 1 Гкал тепла - 1654,41 грн с НДС, отмечает коммунальная газета Вечерний Киев.
Вместе с тем, следует отметить, что киевские учебные и лечебные заведения постепенно подключали к теплу еще с 1 октября.
По состоянию на 23 октября тепло уже получают почти 400 городских школ, 513 детских садов, а также половина столичных больниц - 165 учреждений.
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