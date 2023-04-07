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Киевлян просят проголосовать в городском приложении за переименование 27 объектов, названия которых связаны с РФ

7 апреля, 2023 пятница
13:26
Общество

7 апреля в приложении "Киев Цифровой" стартовало электронное голосование о переименовании 27 городских объектов, названия которых связаны с Россией

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации .

"Каждый житель путем электронного голосования может выбрать тот вариант, который, по его мнению, наиболее удачен для переименования конкретной улицы, переулка, проспекта, сквера или парка. Совместно мы навсегда избавляемся от отпечатков советского и имперского прошлого на карте столицы. Во время войны четко отделяем границу между культурным и историческим достоянием Украины и стран-агрессоров", – считает заместитель городского головы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

В частности, запланировано переименовать проспекты Воздухофлотский и "Правды", а также парк имени Генерала Потапова, скверы имени Чкалова и Трудовой славы.

Пройти опрос могут граждане, подтвердившие личность через Bank ID. Верификация необходима для честных и прозрачных результатов.

Голосование началось сегодня и продлится до 16 апреля.

Электронная система подсчитает результаты и передаст на рассмотрение Киевсовета.

  • Ранее в Киеве переименовали проспект и площадь Победы, в общей сложности дерусифицировали 31 название.
  • 23 марта депутаты Киевского городского совета поддержали переименование еще 16 улиц, переулков, проспектов и бульваров, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.
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