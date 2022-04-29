Киевлян призвали не пользоваться машинами, чтобы военным хватало горючего

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.



"Киян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей", - говорится в сообщении.



Напомним, что в Киеве работают:

140 автобусов на 62 маршрутах;

70 трамваев на 16 маршрутах;

77 троллейбусов на 25 маршрутах.

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"Частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов", - отметили в КГГА.Там напомнили, что метро работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.