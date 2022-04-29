Киевлян призвали не пользоваться машинами, чтобы военным хватало горючего
Жителей Киева призвали не передвигаться своим транспортом без необходимости, чтобы обеспечить потребность в горючем для Сил обороны
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.
"Киян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве работают:
- 140 автобусов на 62 маршрутах;
- 70 трамваев на 16 маршрутах;
- 77 троллейбусов на 25 маршрутах.
Там напомнили, что метро работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.
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