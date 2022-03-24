Киевлян призвали держать окна закрытыми и по возможности не находиться на улице из-за пожара в Киевской области

Об этом передает КГГА .



"Внимание! Киевлян просят закрыть окна: из-за пожара в Киевской области наблюдается задымление в Святошинском и Голосеевском районах. Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе", - говорится в сообщении.

При наличии также следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.

Специалисты также советуют делать влажную уборку.



"Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врачу", - говорится в сообщении.

Граждане призывают сохранять спокойствие и пользоваться официальными источниками информации.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb