Киевлян предупреждают об гололеде 24 ноября

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.



"До конца суток, а также ночью и утром 24 ноября на дорогах столицы ожидается гололед", - говорится в сообщении.

Городские власти призвали жителей столицы быть осторожными и соблюдать правила безопасности в неблагоприятных погодных условиях.

Также КГГА сообщила о выходе на дороги столицы 173 единиц техники, осуществляющих противогололедные мероприятия.

"Дорожники УК "Киевавтодор" еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами", - говорится в сообщении.





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Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий и напоминают об изменении летней резины на зимнюю, чтобы обезопасить себя и других участников движения.