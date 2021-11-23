Киевлян предупреждают об гололеде 24 ноября
До конца суток 23 ноября и в среду, 24 ноября, в Киеве на дорогах ожидается гололедица
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"До конца суток, а также ночью и утром 24 ноября на дорогах столицы ожидается гололед", - говорится в сообщении.
Городские власти призвали жителей столицы быть осторожными и соблюдать правила безопасности в неблагоприятных погодных условиях.
Также КГГА сообщила о выходе на дороги столицы 173 единиц техники, осуществляющих противогололедные мероприятия.
"Дорожники УК "Киевавтодор" еще до начала осадков начали обрабатывать мосты, подъемы и спуски, а также улицы из брусчатки противогололедными средствами", - говорится в сообщении.Водителей предупреждают об ухудшении погодных условий и напоминают об изменении летней резины на зимнюю, чтобы обезопасить себя и других участников движения.
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