Киевлян предупреждают о "взрывах" 10-12 августа: в столице проведут учения теробороны
В Киеве с 7 по 13 августа будут проводить сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов теробороны города
Об этом сообщили в Шевченковской районной администрации Киева.
"Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения пользованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранительными органами", - говорится в сообщении.
Учения будут проходить на следующих локациях:
- выполнения боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский")
- поддержание правопорядка и безопасности в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41);
- охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ТЭЦ-5);
- охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации)
- развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева;
- развертывание штаба теробороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта батальона теробороны города Киева.
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