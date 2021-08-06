Киевлян предупреждают о "взрывах" 10-12 августа: в столице проведут учения теробороны

Об этом сообщили в Шевченковской районной администрации Киева.

"Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения пользованием холостых патронов и учебных взрывных устройств. Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Учения будут проходить на следующих локациях:

выполнения боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский")

поддержание правопорядка и безопасности в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41);

охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ТЭЦ-5);

охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации)

развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева;

развертывание штаба теробороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта батальона теробороны города Киева.