Киевлян предупредили о сильных порывах ветра в столице завтра
Завтра, 18 января, в Киеве синоптики прогнозируют сильные порывы ветра до 15-20 м/с
Об этом сообщает КМВА .
"В столице завтра днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении.
В КМВА отмечают, что при травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное