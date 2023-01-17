Киевлян предупредили о сильных порывах ветра в столице завтра

Об этом сообщает КМВА .

"В столице завтра днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении.

В КМВА отмечают, что при травмировании людей нужно немедленно информировать экстренные службы: 101 или 103.

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