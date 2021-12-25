Киевлян предупредили о резком похолодании и гололеде
В ночь на 26 декабря температура воздуха в столице опустится до 11-13 градусов мороза
Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация .
Отмечается, что по прогнозам синоптиков температура ночью упадет до 11-13 градусов мороза.
"В связи с резким похолоданием вечером в Киеве прогнозируют гололедицу. Коммунальные службы готовятся обрабатывать территории противогололедными средствами", - говорится в сообщении.
Столичные власти призвали водителей по возможности воздержаться от поездок на собственных авто, а если избежать поездки невозможно – быть максимально осмотрительными на дорогах. Пешеходов просят осторожно передвигаться по городу и сообщать о необработанных участках и территориях в контактный центр города Киева 15-51.
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