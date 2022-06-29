Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"Специалисты напоминают, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. В случае сильного ветра следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними авто", - отметили в администрации.

При падении деревьев, ветвей или травмировании людей нужно срочно звонить по номерам 101 или 103.

В дождь на местах возможных подтоплений дороги будет дежурить техника Киевавтодора. Он имеет 91 спецмашину и средство для ремонта и очистки системы ливневой канализации, в частности мотопомпы, гидромониторы, насосные станции.

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