Киевлян будут учить, как действовать в условиях радиационного и химического загрязнения

Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.

Курс состоит из одного бесплатного занятия продолжительностью шесть часов.

Учения будут проводить по следующим направлениям:

основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Обучение для гражданских будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки. Для удобства обучение будет проходить в рабочие и выходные дни.

Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A .

Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично.