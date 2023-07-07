Киевлян будут учить, как действовать в условиях радиационного и химического загрязнения
В Киеве начали запись всех желающих на обучение по подготовке к нацсопротивлению. Там, в частности, будут учить, как действовать в условиях радиационного и химического загрязнения
Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
Курс состоит из одного бесплатного занятия продолжительностью шесть часов.
Учения будут проводить по следующим направлениям:
- основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;
- стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;
- защита от оружия массового поражения действия в условиях радиационного и химического загрязнения.
Обучение для гражданских будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, имеющие достаточный уровень подготовки. Для удобства обучение будет проходить в рабочие и выходные дни.
Желающие пройти обучение по подготовке к национальному сопротивлению должны заполнить регистрационную форму по ссылке: https://forms.gle/w4v2aeTXFMw2MCL4A .
Место проведения обучения будет сообщено каждому участнику лично.
- Ранее в четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.
- Киев
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