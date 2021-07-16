Киевавтодор восстановит участок трассы "Киев - Одесса", на котором произошел сдвиг, до 3 августа, - Кубраков

Об этом министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил в Facebook.



Кубраков напомнил, что в медиа появились фотографии оползня и деформации дорожного покрытия на дороге "Киев - Одесса" возле села Троицкое в Одесской области из-за чрезмерных осадков.



"Сейчас крайняя правая полоса движения на этом участке перекрыта - подрядная организация приступила к активным восстановительным работам. Полное завершение работ запланировано к 3 августа 2021 года", - написал Кубраков.



Он отметил, что последний раз реконструкция этой трассы проводилась более 15 лет назад. Сейчас эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны. Кроме того, добавил министр, сама дорожная основа дороги была сделана некачественно.



"Последние годы мы пытались поддерживать в нормальном состоянии дорогу в пределах эксплуатационного содержания. Однако этих мер уже недостаточно, учитывая, что интенсивность движения здесь одна из самых высоких в Украине", - отметил Кубраков.



Так, по его словам, за средства госбюджета еще в 2019-2020 годах началось обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях. Параллельно также идет подготовка к обновлению дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях за средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Так, в рамках совместного проекта было обновлено почти 300 км дороги. На первых участках уже утверждена проектная документация и пройдены все процедуры.

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