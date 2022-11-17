Киев застрял между Китаем и Тайванем

Многие украинцы хотят сотрудничать с Тайванем, но синдром шантажа все еще присутствует. Является ли эта нерешительность последствием внешнего давления или внутреннего нежелания?

Поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань позволила многим украинцам ознакомиться с политическими проблемами острова, до сих пор остававшегося за пределами украинского информационного пространства.

Для украинской общественности откровением стало заявление госпожи Пелоси, которая приравняла свой визит в Тайвань к поездке в украинскую столицу и написало на страницах Washington Post, что каждый визит является поддержкой демократии в противостоянии с диктатурами. Тот факт, что для влиятельного американского политика российское нападение на Украину и китайские угрозы Тайваню находятся в одной системе координат, заставил многих украинских политиков и общественных деятелей по-другому взглянуть на непростые отношения между "двумя Китаями".

История упущенных возможностей и противоречий

Фактически на украинской повестке дня всегда был "один Китай" - Китайская Народная Республика, в значительной степени наследие советского прошлого. Тайвань если и упоминался, то только с осуждением "реакционного проамериканского режима".

Но даже после провозглашения Украиной независимости Тайвань специально не упоминался, прежде всего потому, что часть украинской элиты всегда надеялась на китайскую поддержку как альтернативу сотрудничеству как с Западом, так и с Россией.

Еще в июне 2011 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович и тогдашний глава КНР Ху Цзиньтао подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, но она так и не была реализована.

Падение режима Януковича заставило Пекин настороженно относиться к Украине, а тем более к ее евроатлантическим амбициям, не говоря уже о конфликте с Россией.

Впрочем, надежды еще не угасли. Петр Порошенко, избранный президентом в 2014 году, встретился с главой КНР Си Цзиньпином, заявившим о готовности "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса" - так Пекин обычно называет российское вторжение в Украину.

Попытка китайских компаний захватить контроль над стратегическим предприятием "Мотор Сич" (многолетний руководитель которого Вячеслав Богуслав задержан по обвинению в государственной измене) привела к кризису в отношениях между США и Китаем еще в начале президентства Владимира Зеленского. США были озабочены тем, что новые владельцы предприятия смогут производить продукцию военного назначения для КНР и таких стран, как Иран – эксперты тогда говорили о "крылатых ракетах для Пекина и Тегерана". В результате сделка была отменена, а против китайских компаний, претендовавших на украинское предприятие, были введены санкции США и Украины.

Привлекают темпы роста

Президент Зеленский уверял, что при его каденции ни Китай, ни какая-либо другая страна не сможет получить контроль над "Мотор Сичью". Однако еще летом 2021 года, за несколько месяцев до российского вторжения лидер правящей фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил о намерении воспользоваться опытом Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и развитии государства.

А первый вице-спикер парламента – тоже из президентской партии – Александр Корниенко в интервью китайскому телеканалу CCTV 13 отметил, что "темпы экономического роста КНР под руководством Коммунистической партии Китая и ее лидеров являются просто примером для всего мира".

В кулуарах украинского политикума в то время говорили, что существует влиятельная группа лиц, представители которой убеждены, что Запад требует от украинской власти "слишком много", когда напоминает ей о проблемах с реформами, поэтому договориться об инвестициях с Пекином будет гораздо проще. Однако высокопоставленные китайские чиновники, с которыми мне приходилось неофициально встречаться во время их визитов в Киев, вообще не выражали никакого энтузиазма по поводу финансовой помощи Украине.

Наживайте новых друзей, а не новых врагов

Нападение России на Украину должно изменить ситуацию.

Пекин не раз объяснял причины войны словами, которые мы не раз слышали от российских лидеров и пропагандистов, обвиняя Запад в создании условий для российской агрессии.

В Тайбэе сразу приняли сторону Украины и рассматривали российскую агрессию как прелюдию к возможному нападению Китая на Тайвань. Тайваньские лидеры пытались наладить контакт с представителями государственной и местной власти - несмотря на то, что у Тайбэя нет представительства в Киеве даже на том уровне, который есть в Варшаве, Праге или в конце концов в Москве.

Вместе с тем министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву провел виртуальные встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Эпифанием и мэром Киева Виталием Кличко, по результатам которых были выделены средства на гуманитарную помощь и восстановление украинских городов и храмов Структуры.

В августе глава комитета по международным делам и межпарламентскому сотрудничеству (фракция "Слуга народа") Александр Мережко объявил о создании межфракционного объединения по развитию отношений между Украиной и Тайванем. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву в интервью украинскому телеканалу "Еспресо" сообщил, что ожидается визит г-на Мережко на остров. Однако высокопоставленный парламентарий так и не прилетел в Тайвань. Первыми народными депутатами Украины, посетившими Тайвань, стали представители оппозиционных фракций – народный депутат от "Голоса" Кира Рудык и народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

Почему в Тайбэе до сих пор не видели Мережко - большого энтузиаста развития отношений с островом - и не получили соболезнования по поводу гибели 25-летнего тайваньского добровольца Зенга Шенгуанга, погибшего во время службы в ВСУ?

Пока официального объяснения этому нет. Неофициальное объяснение сводится к тому, что уход от власти высокопоставленного парламентария может вынудить Пекин отказаться от своего "нейтралитета" в конфликте - хотя понятно, что о фактическом нейтралитете Китая не может быть и речи, и Пекин сдерживает оказание большей помощи Москве только из страха попасть под западные санкции.

Не исключено также, что китайское лобби влиятельных политиков и бизнесменов, сформированное в Киеве задолго до войны, все еще питает надежду на то, что по окончании боевых действий удастся договориться с Пекином о тех же "инвестициях", которые не будут связаны с вечными западным условиям и требованиям.

И здесь снова приходится напоминать о ценностях – тех же ценностях, с которыми был связан визит Нэнси Пелоси и других американских конгрессменов в Украину и на Тайвань.

Николай Княжицкий, посетивший остров с группой влиятельных западных парламентариев, отметил, что группа по развитию отношений с Тайванем является одной из самых больших в польском парламенте, что не мешает Польше активно торговать с Китаем. Политики стран Центральной Европы посещают Тайвань без опасений, что их поездки повредят экономическим отношениям с КНР или повлияют на политические приоритеты китайского руководства.

Украина уже убедилась на примере отношений с Россией, насколько опасно подвергаться шантажу в двусторонних отношениях, и как готовность выполнять "пожелания" партнера рождает чувство безнаказанности и отказ от равноправного диалога. Нежелание Киева даже сейчас "замечать" Тайвань и искренняя готовность Тайваня поддержать Украину в ее противостоянии агрессору свидетельствует о том, что такой синдром шантажа все еще не преодолен окончательно.

Статья переведена из издания Visegradinsight.eu