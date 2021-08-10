Киев запустил электронную систему для получения спецпропусков на транспорт

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).



"С сегодняшнего дня заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений", - говорится в сообщении.



Отмечается, что предприятия всех форм собственности могут заранее оформить заявки, чтобы иметь время пройти процедуру согласования.



Хотя, по словам первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Кулебы, предпосылок для введения строгого карантина в Киеве пока нет, власти города готовится по всем направлениям, чтобы третья волна COVID-19 не застала столицу врасплох.



"Мы готовимся по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", - цитирует пресс-служба слова Кулебы.



Он отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.



Для заказа спецпропусков руководители предприятий и физические лица-предприниматели авторизоваться в системе с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП), заполнить электронную форму заявки, в которой обосновать критическую необходимость работать во время усиления карантина, после чего ждать ответ на указанную в заявке электронную почту. В случае положительного ответа необходимо указать число сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника.



Отмечается, что после получения разрешения карточка работника активируется автоматически. При этом транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауну будут заблокированы.

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