Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Киев запустил электронную систему для получения спецпропусков на транспорт

Киев запустил электронную систему для получения спецпропусков на транспорт

10 августа, 2021 вторник
12:31
Экономика спецпропуск на транспорт

Киев запустил электронную систему для получения предприятиями критической инфраструктуры спецпропусков на транспорт в случае усиления карантина из-за COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"С сегодняшнего дня заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантинных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия всех форм собственности могут заранее оформить заявки, чтобы иметь время пройти процедуру согласования.

Хотя, по словам первого заместителя председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексея Кулебы, предпосылок для введения строгого карантина в Киеве пока нет, власти города готовится по всем направлениям, чтобы третья волна COVID-19 не застала столицу врасплох.

"Мы готовимся по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учтя предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города", - цитирует пресс-служба слова Кулебы.

Он отметил, что руководители предприятий уже сейчас могут авторизоваться в системе и подать заявку, чтобы заранее пройти необходимую проверку и получить разрешение. Город сможет определить количество спецпропусков именно для тех категорий, которые обеспечивают бесперебойную жизнедеятельность столицы.

Для заказа спецпропусков руководители предприятий и физические лица-предприниматели авторизоваться в системе с помощью квалифицированного электронной подписи (КЭП), заполнить электронную форму заявки, в которой обосновать критическую необходимость работать во время усиления карантина, после чего ждать ответ на указанную в заявке электронную почту. В случае положительного ответа необходимо указать число сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника.

Отмечается, что после получения разрешения карточка работника активируется автоматически. При этом транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауну будут заблокированы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

карантин
Коронавирус
Читайте также:
Княжицький
9 августа, 2021 понедельник
"Верят действиям и им подражают": Княжицкий заявил, что спортсменка Магучих обнялась с российской легкоатлеткой из-за примера антиукраинских действий власти
Лукашенко
9 августа, 2021 понедельник
"За мной дело не заржавеет": Лукашенко назвал условие, при котором готов признать Крым российским
9 августа, 2021 понедельник
ВСУ закупили 41 белорусский МАЗ на 8 млн грн дороже отечественных аналогов, - экс-помощник министра обороны
Киев
+20
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.68
    Покупка 26.68
    Продажа 26.92
  • EUR
    Покупка 31.27
    Продажа 31.68
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
10 августа
13:56
ГСЧС объявили штормовое предупреждение и чрезвычайный уровень пожарной опасности
13:50
США ввели санкции против трех компаний из РФ
13:46
В Минцифры объяснили, почему электронный паспорт безопаснее бумажного
13:34
коронавирус
Ухудшение эпидситуации в Украине: заболеваемость коронавирусом растет четвертую неделю подряд, - Киевская школа экономики
13:33
Николай Чаус
Чаус в суде заявил, что похитители хотели убить его и он убежал
13:20
В Одессе на месте массовых расстрелов НКВД нашли 6 новых ям с останками жертв
13:19
Лионель Месси
Месси подписал с ПСЖ сумасшедший контракт на два года
13:04
СБУ задержала криминального "авторитета" - "смотрящего" за Кривым Рогом
12:55
Богдан Данилишин
Подорожание "коммуналки", влияние мирового рынка, карантин: Данилишин назавав причины июльского роста цен
12:52
Вживую
Климкин Руденко
Почему Лукашенко грозит Украине перейти границу. Павел Климкин в стриме с Сергеем Руденко
12:41
coronavirus
На Черниговщине обнаружили 10 случаев "Дельта" штамма COVID-19, - председатель ОГА
12:16
прокуратура АРК
Притеснения Россией ПЦУ в Крыму прокуратура АРК возбудила уголовное дело за препятствование религиозному обряду
11:48
китай
Китай отзывает посла из Вильнюса из-за открытия в Литве представительства Тайваня
11:45
Предупредить втягивание в вооруженный конфликт: Денисова обратилась к ЮНИСЕФ из-за милитаризации детей оккупантами в ОРДЛО
11:31
электроэнергиия
Стоимость электроэнергии в Украине выросла на 20% за неделю, - Оператор рынка
11:29
школа каркнтин
Шкарлет анонсировал начало учебного года в школах в обычном режиме
11:18
СБУ
Шпионил для "ДНР": бывшего военного приговорили к 6 годам заключения
11:02
Университет им. Карпенко-Карого заявил, что официальных жалоб на домогательства к студенткам со стороны преподавателя Талашко к ним не поступало
11:00
Украина будет сотрудничать с Грузией в сфере "зеленой" энергетики и энергоэффективности
10:48
Александр Ройтбурд
В этом году планируют выдать "Божественную комедию" Данте с иллюстрациями Ройтбурда
10:32
Дия
В Минрегионе назвали строительные услуги, которые можно получить онлайн в "Дии"
10:26
Преследование ПЦУ в оккупированном Крыму: Минреинтеграции подготовило новый пакет санкций
10:07
талибан
"Талибан" захватил две столицы провинций Афганистана
09:47
В Лондоне возобновили движение по Тауэрскому мосту
09:30
"Ограничение независимости из-за нового закона": Совет адвокатов рекомендовал делегированным членам ВРП сложить полномочия
09:18
курс доллара
Официальный курс: гривна в дальнейшем укрепляется к доллару и евро
09:10
За минувшие сутки 140 тыс. украинцев сделали прививки против коронавируса
09:00
Эксклюзив
30 альбомов Украины: лучшая наша музыка времен независимости
08:59
Истребители НАТО за неделю сопровождали 11 военных самолетов РФ над Балтией
08:45
За 9 августа в Украине зафиксировали почти 800 случаев COVID-19, более тысячи человек выздоровели
08:31
Сутки на Донбассе: оккупанты 9 раз нарушили "тишину"
08:16
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Блинкен в Совбезе ООН напомнил об агрессивных действиях России против Украины в Черном и Азовском морях
07:59
В Днепре провели акцию в поддержку народа Беларуси
07:45
Инфографика
"Шахтер" Караганда - "Колос": Где и когда смотреть важный матч Украинской Лиги конференций
07:34
Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию американских военных от COVID-19
07:16
сепар
Украина вынесет на обсуждение в ТКГ убийство трех человек в колонии в ОРДЛО
07:15
"Генк" - "Шахтер"
"Шахтер" - "Генк": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
06:59
футбол
УПЛ: результаты всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, понедельник
9 августа
23:16
ВСУ закупили 41 белорусский МАЗ на 8 млн грн дороже отечественных аналогов, - экс-помощник министра обороны
22:57
В Лондоне заклинило разводной Тауэрский мост: движение по Темзе невозможно
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV