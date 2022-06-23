Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм.

Киевсовет 23 июня принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве на период военного положения и 30 дней после него, указал мэр.

Кроме того, Киевсовет запретил передвижение по городу автомобилей без глушителя на время военного положения, отметил мэр.

"Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете!" – написал Виталий Кличко.

За это должна быть предусмотрена ответственность, добавил он.

Напомним, в Одессе задержаны нарушители, запускавшие фейерверк во время воздушной тревоги.

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