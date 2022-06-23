Киев запретил продажу и запуск фейерверков, а также передвижение по городу на машине без глушителя
Киевсовет принял решение запретить во время войны продажу и запуск фейерверков в столице, а также передвижение на транспортных средствах без глушителя
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм.
Киевсовет 23 июня принял решение о запрете на время войны продажи и запуска фейерверков в Киеве на период военного положения и 30 дней после него, указал мэр.
Кроме того, Киевсовет запретил передвижение по городу автомобилей без глушителя на время военного положения, отметил мэр.
"Несколько лет назад было уже решение о запрете фейерверков, но видим, что не все ведут себя адекватно. В Украине война, продолжаются артобстрелы наших городов, а некоторые граждане устраивают салюты! Или гоняют по улицам на авто, как на реактивном самолете!" – написал Виталий Кличко.
За это должна быть предусмотрена ответственность, добавил он.
Напомним, в Одессе задержаны нарушители, запускавшие фейерверк во время воздушной тревоги.
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