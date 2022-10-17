Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"В течение текущих суток противник нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Для ударов противник использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, враг продолжает использовать беспилотные летательные аппараты иранского производства", – пишут в Генштабе.

Сообщается, что рашисты нанесли удары более чем в 25 населенных пунктах - Киев, Запорожье; Казачья Лопань и Стрилеча на Харьковщине; Красногоровка, Терны, Соледарь и Марьинка в Донецкой области; Белогорка в Херсонской области; а также другие населённые пункты Винницкой, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Проводится плановая ротация подразделений Беларуси, привлекаемых к охране границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА "Shahed-136".

На Северском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Поповка и Ходино Сумской области;

На Слобожанском направлении рашисты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Высокая Яруга, Волчанск, Волчанские Хутора, Казачья Лопань, Огирево и Гатище;

На Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии столкновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка, Стельмаховка, Заречное, Киселевка, Терны и Ямполевка;

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

В Новопавловском и Запорожском направлениях оккупант обстрелял более 25 населенных пунктов. Среди них – Большая Новоселка, Павловка, Ольговское и Малые Щербаки.

На Южнобужском направлении оккупанты обороняют занятые позиции. Армия РФ обстреливает объекты военной и гражданской инфраструктуры, поражения потерпели более 35 населенных пунктов вдоль столкновения.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - добавляют в Генштабе.

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