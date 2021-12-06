Киев занял 14-е место в мире по уровню загрязненности воздуха
В понедельник, 6 декабря, в Киеве зафиксирован один из самых высоких показателей загрязненности воздуха в мире
Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающего уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
По состоянию на 12:30 Киев находится на 14-м месте. В первую тройку вошли Чэнду (Китай), Дели (Индия) и Краков (Польша). Индекс Киева составляет 135, при норме 50.
Уровень загрязнения воздуха в столице Украины характеризуется как "вредный для уязвимых групп населения". Жителей столицы призывают закрыть окна, а людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют надевать респираторы.
- Напомним, 16 августа Киев был на 21-м месте по уровню загрязненности воздуха в мире.
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