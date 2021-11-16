Киев выразил РФ протест в связи с указом Путина о приравнивании товаров из ОРДЛО к российским

Об этом сообщается на сайте МИД Украины.



Украина назвала подписание президентом Путиным указа о признании в РФ так называемых сертификатов о происхождении товаров из ОРДЛО "грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права".



"Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата", - отмечается в заявлении.



МИД призвал международное сообщество поддержать Украину, чтобы "заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта".



Российскому МИДу направили ноту протеста.

15 ноября Владимир Путин подписал указ о признании в России товаров, изготовленных в ОРДЛО и создании для них одинаковых условий на рынке наравне с российскими.