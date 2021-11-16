Киев выразил РФ протест в связи с указом Путина о приравнивании товаров из ОРДЛО к российским
Министерство иностранных дел Украины передало Кремлю ноту протеста в связи с указом Владимира Путина о товарах с временно оккупированных территорий Украины
Об этом сообщается на сайте МИД Украины.
Украина назвала подписание президентом Путиным указа о признании в РФ так называемых сертификатов о происхождении товаров из ОРДЛО "грубым вмешательством во внутренние дела Украины, нарушением ее законодательства и норм международного права".
"Подписание указа противоречит обязательствам России по Минским договоренностям и договоренностям в рамках Нормандского формата", - отмечается в заявлении.
МИД призвал международное сообщество поддержать Украину, чтобы "заставить Россию отказаться от деструктивных действий и стать на путь политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта".
Российскому МИДу направили ноту протеста.
- 15 ноября Владимир Путин подписал указ о признании в России товаров, изготовленных в ОРДЛО и создании для них одинаковых условий на рынке наравне с российскими.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.3
Покупка 26.3Продажа 26.55
-
EUR
Покупка 29.86Продажа 30.27
- Актуальное
- Важное