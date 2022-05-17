Киев вводит ряд льгот для предпринимателей, в столице ожидают активный запуск бизнеса, - заммэра
Заммэра столицы Дмитрий Белоцерковец убежден, что расширение льгот для бизнеса, созданных во время пандемии, в сегодняшней ситуации также будет стимулировать работу предприятия в условиях войны
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Например, для ресторанов у нас есть функция установки летних площадок только с 1 гривну. Такие опции были наработаны во время пандемии. Поэтому мы в дальнейшем внедряем те льготы, которые были созданы во время карантина, чтобы стимулировать работу бизнеса в столице", – добавил Белоцерковец. .
Также он отметил, что Киев открыт для возобновления работы бизнеса.
"Никакому бизнесу нет запрета возвращаться в столицу. Открываются те предприятия, которые считают это нужным", – сказал заммэра.
Белоцерковец отметил, что запуск бизнеса является важной составляющей для вкладов в бюджет города, ведь сейчас у столицы нет средств, чтобы до конца года закрыть все потребности города.
"Поддержка бизнеса необходима сегодня, однако мы видим, что предприятия работают и получают прибыль. Если они будут улучшать финансовые показатели, то постепенно город будет получать льготы, которые предоставил бизнесу, в виде налогов. За эти средства нам необходимо удерживать коммунальный транспорт, социальные службы", – подытожил он.
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В Действии теперь можно получить гранты для бизнеса в размере 125 тысяч гривен
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