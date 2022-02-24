Киев ввел комендантский час
В Киеве ввели комендантский час с 22:00 до 7:00
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Он будет действовать с 22:00- до 7:00. Это - вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - сказал он.
Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме.
"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижение по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - подчеркнул Кличко.
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