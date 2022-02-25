Киев вступил в фазу обороны, призываем киевлян оставаться дома или в укрытии, - Кличко

Об этом он сказал на брифинге , передает Еспресо.TV.



"Сегодня российская армия атаковала наш город после четырех утра и нанесла серию ракетных ударов по жилым кварталам. В результате попадания обломков ракеты сильно пострадал жилой дом на улице Кошица, 7а. Ранения получили четверо жильцов дома", - сказал он.



Кличко добавил, что из-за наезда российской бронетехники на частное авто на Оболони пострадал мирный житель, пожилой мужчина. Он сейчас находится в реанимации, в больнице скорой помощи в тяжелом состоянии.



"В связи с напряжением активных боевых действий, городские власти обращаются к жителям Оболонского района: пожалуйста, не выходите на улицы, потому что это опасно. Оставайтесь, пожалуйста, в помещениях, дома или в укрытии", - сказал городской голова Киева .



По словам городского головы, выходить из помещения или укрытия можно, только если заканчивается сигнал воздушной тревоги. Он призвал жителей Киева ознакомиться с картой бомбоубежищ на сайте КГГА.



"Просьба: не покидайте дома или укрытия. Я хочу призвать жителей и других районов нашего города, чтобы не подвергаться опасности. Город вступил в фазу обороны", - подчеркнул Кличко.



Он призвал всех, кто может помочь защищать город, приобщаться и помогать.



"Сейчас в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы, которые вы слышите. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые диверсионные группы врага уже проникли в Киев, враг хочет поставить столицу на колени и нас с вами уничтожить. Все, кто может защищать город, должны приобщаться и помогать нашим воинам", - сказал Кличко.



Мэр призвал киевлян быть особенно бдительными, сообщать о подозрительных предметах, в частности метках, которые делают диверсанты для корректировки огня.



"Мы как городские власти делаем все возможное, чтобы удерживать ситуацию под контролем, обеспечиваем функционирование критической инфраструктуры города и жилищно-коммунального хозяйства. Общественный транспорт и метро в городе работают, но отмечу: при сигнале воздушной тревоги наземные станции Днепр, Гидропарк, Левобережная , Дарница, Черниговская, Лесная не будут работать, они опасны для укрытия", - заявил Кличко.



Он посоветовал укрываться в подземных станциях метро - в случае тревоги они открыты для всех жителей в любое время суток.



"Хочу напомнить киевлянам: пожалуйста, сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости. Подготовьте, пожалуйста, теплые вещи, пледы, для того чтобы брать их с собой на время пребывания в укрытии", - подчеркнул городской голова Киева.



Как сообщил Кличко, Россия массово распространяет дезинформацию с целью посеять панику – это тоже часть войны РФ против Украины.



"Поэтому доверяем исключительно информации из официальных источников и, как бы это сложно ни было, сохраняем спокойствие", - резюмировал он.