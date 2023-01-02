Киев возвращается к отключениям электроэнергии после последних атак россиян, - КМВА

Об этом сообщает в телеграмме Киевская городская военная администрация.

"Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб, жители Киева могли встречать Новый Год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в городе действуют аварийные графики отключения света.

На сайте ДТЭК также сообщают: "В Киеве экстренные отключения света. Они были применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы".

В настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы возобновить стабильную работу электросети.

Кроме того, воду и тепло подают в штатном режиме.