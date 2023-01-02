Киев возвращается к отключениям электроэнергии после последних атак россиян, - КМВА
2 декабря в столице действуют аварийные графики отключения света вследствие ночной российской атаки и повреждения объекта энергосистемы
Об этом сообщает в телеграмме Киевская городская военная администрация.
"Благодаря титанической работе энергетиков и всех коммунальных служб, жители Киева могли встречать Новый Год со светом, без отключений электроэнергии. Но из-за повреждения объекта энергосистемы во время последней воздушной атаки на Киев и из-за увеличения потребления электроэнергии после праздничных дней город вынужден вернуться к отключениям", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в городе действуют аварийные графики отключения света.
На сайте ДТЭК также сообщают: "В Киеве экстренные отключения света. Они были применены, поскольку в результате ночной атаки была повреждена энергетическая инфраструктура столицы".
В настоящее время энергетики работают в усиленном режиме, чтобы возобновить стабильную работу электросети.
Кроме того, воду и тепло подают в штатном режиме.
- Ночью на 2 января 2023 года в столице Украины Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Николаевской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры. В эту ночь российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам-камикадзе иранского производства Shahed-131/136, наши защитники уничтожили все.
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