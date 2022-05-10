Киев возобновит плату за проезд в общественном транспорте
Мэр столицы анонсировал возврат платы за проезд в общественном транспорте Киева, но не уточнил, когда ее планируется вернуть
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет Интерфакс-Украина .
"Мы уже переходим на платный проезд в общественном транспорте", – сказал он.
Кличко не уточнил, с каких пор планируется вернуть оплату проезда, но предупредил, что она останется такой, как и в довоенное время, – 8 грн.
"Мы понимаем, что у нас сейчас большое количество энергоносителей, которые нам необходимы, и электроэнергия, и заработная плата нашим коммунальным предприятиям, работникам, и могу честно сказать: город не потянет, потому что бюджет должен наполняться", - отметил мэр.
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