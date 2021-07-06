Киев внедряет авансовый платеж за отопление: как это работает
Киевская власть анонсировала внедрение авансового летнего платежа за отопление
Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает Еспресо.TV.
"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний. Такая система существовала раньше, когда платежи за отопление были распределены равномерно на весь год. Сегодня мы говорим о том, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен в летний период", - сказал Пантелеев.
Он отметил, что это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными, что уменьшит нагрузку на потребителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.39
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.51
- Актуальное
- Важное