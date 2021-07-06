Киев внедряет авансовый платеж за отопление: как это работает

Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает Еспресо.TV.



"Мы вводим рекомендованный авансовый платеж, летний. Такая система существовала раньше, когда платежи за отопление были распределены равномерно на весь год. Сегодня мы говорим о том, что определенный процент оплаты за отопление может быть осуществлен в летний период", - сказал Пантелеев.



Он отметил, что это поможет вовремя начать отопительный период и сделает зимние счета за отопление более сбалансированными, что уменьшит нагрузку на потребителей.

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