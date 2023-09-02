Киев вернулся в рейтинг самых комфортных городов от The Economist, но с низким результатом

Об этом пишет The Village.

В рейтинге 2023 года Киев занял 165 место из 173 позиций.

Составители рейтинга объяснили, что такой низкий результат вызван разрушениями инфраструктуры из-за российского вторжения. В прошлом году украинскую столицу не включили в рейтинг из-за войны.

На последних позициях Киев был в 2017, а два года назад Киев вошел в пятерку городов, которые показали наибольшее развитие в течение пяти лет.

Среди последних позиций в рейтинге остаются Дамаск (Сирия) и Триполи (Ливия).

Первое место в рейтинге заняла столица Австрии – Вена, как и в прошлом году. Город получил лучшие баллы по всем показателям: система здравоохранения, культура, образование, инфраструктура, стабильность.

Копенгаген занял второе место, а третью и четвертую позиции заняли австралийские города Мельбурн и Сидней.

Западноевропейские города спустились ниже в рейтинге, чем в том году, из-за рабочих забастовок и общественных беспорядков, что повлияло на их стабильность, считают составители рейтинга.

Топ-10 самых комфортных городов

1. Вена (Австрия)

2. Копенгаген (Дания)

3. Мельнбурн (Австралия)

4. Сидней (Австралия)

5. Ванкувер (Канада)

6. Цюрих (Швейцария)

7. Калгари (Канада)

8. Женева (Швейцария)

9.Торонто (Канада)

10. Осака (Япония), Окленд (Новая Зеландия)

Справка. Рейтинг наиболее комфортных городов для жизни составляет Economist Intelligence Unit (EIU) – аналитическое подразделение британского журнала The Economist. При составлении рейтинга города оценивают по разным показателям (система здравоохранения, культура, образование, инфраструктура, стабильность).