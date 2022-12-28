Киев в ближайшее время может вернуться к плановым отключениям света, - YASNO
В ближайшее время в Киеве смогут вернуться к плановым отключениям электроэнергии
Об этом сообщается в Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.
"Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это чувствуете", - написал Коваленко.
По его словам, киевляне должны ответственно использовать электроэнергию, особенно во время подготовки к новогодним праздникам, "чтобы со снабжением не было перекосов". В частности, жителей Киева призвали не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет.
"Важно, что дополнительно к отключаемым централизованно домам добавляется значительное количество отключающихся самостоятельно. К тому же, городские власти Киева получили 107 заявок ОСМД на компенсацию 70% стоимости приобретения генераторов для домов", - отметил гендиректор YASNO.
Коваленко добавил, что приобретение генераторов для многоэтажных домов в Киеве действительно хорошая инвестиция киевлян, потому что от таких генераторов можно заживить водяные насосы, лифты или другую технику.
- Напомним, заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что киевляне будут жить всю зиму в реалиях экстренных отключений света. Ситуация с электроэнергией в городе остается сложной.
- В ДТЭК заявили, что на протяжении 28 декабря в столице и Киевской области продолжаются экстренные отключения света: графики почасовых отключений не действуют.
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