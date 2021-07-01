Киев увеличил тарифы на парковку автомобилей

Об этом передает пресс-служба КГГА.

"С 1 июля в Киеве устанавливаются новые тарифы на парковку автомобилей в центре и вблизи с центром города на муниципальных площадках вдоль дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в первой зоне, охватывающей центральную часть города, стоимость 1 часа парковки составит 35 грн/час.

Во второй зоне, на прилегающих к центру территориях - 25 грн/час.

В спальных районах города стоимость остается без изменений - 5 грн/час.

В случае неуплаты за парковку на водителей будут налагать штрафы в соответствии с действующим законодательством - в 20-кратном размере от стоимости часа парковки: в зависимости от зоны 700 грн, 500 грн и 100 грн соответственно.

Как отмечается, оплата за парковку осуществляется безналичным путем через приложения "Киев Цифровой", "Приват 24", Easy Pay или через интернет-сайты ipay.ua или easypay.ua. Наличными парковку можно оплатить только в терминале Easy Pay.

В выходные дни, а также в рабочие дни с 22:00 до 8:00 парковка остается бесплатной.

По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, первые две недели инспекторы по парковке не будут штрафовать водителей за неуплату по новым тарифам.

"Инспекция по парковке начинает разъяснительную кампанию, чтобы водители могли узнать о новых правилах, понять их, установить приложения и разобраться в новой системе оплаты, - отметил Константин Усов. - Если инспектор обнаружит авто, владелец которого не оплатил парковку, он положит на лобовое стекло распечатанную информационную справку с разъяснением о размере штрафа и порядке оплаты. Такой период лояльности продлится две недели - с 1 до 16 июля", - отметил он.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что все площадки будут оборудованы информационными табличками, на которых будет указан действующий тариф в определенном месте, а также QR-код для удобного перехода к механизму оплаты.

Он добавил, что доход города от парковки будет направлен в специальный фонд городского бюджета, из которого будет финансироваться развитие общественного транспорта, совершенствование схем дорожного движения и повышения безопасности киевлян на улицах города.

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