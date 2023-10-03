Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
3 октября столичная мэрия увеличила бюджет городской программы "Защитник Киева" более чем на 1,2 млрд грн. Эти деньги будут потрачены на оснащение и оборудование силовых структур и оборонных подразделений
Об этом информирует киевский городской голова Виталий Кличко.
"Киевсовет на внеочередном заседании снова увеличил помощь нашим защитникам. В частности, депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов. Эти средства пойдут на материально-техническое обеспечение Сил безопасности и обороны", - написал Кличко.
Уточняется, что полученные средства будут использованы на покупку машин, дронов, оптических приборов ночного видения, ремонт и обновление техники и другое необходимое.
Мэр Киева добавил, что это – субвенция и деньги поступают военным формированиям.
Также Кличко заявил, что Киевсовет выделил Департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 млрд грн на регулирование тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте.
"Цена поездки 8 гривен давно не соответствует себестоимости проезда. Поскольку стоимость мы не повышаем, а транспортным предприятиям работать надо, мы должны обеспечить им такую возможность", - отметил городской голова.
- В январе Киевсовет поддержал городскую целевую программу "Защитник Киева" на 2022-2024 годы, которая предусматривает выделение более 110 млн грн на укрепление обороноспособности Киева.
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