Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн

Об этом информирует киевский городской голова Виталий Кличко.

"Киевсовет на внеочередном заседании снова увеличил помощь нашим защитникам. В частности, депутаты проголосовали за увеличение финансирования городской целевой программы "Защитник Киева" на 1 миллиард 260 миллионов. Эти средства пойдут на материально-техническое обеспечение Сил безопасности и обороны", - написал Кличко.

Уточняется, что полученные средства будут использованы на покупку машин, дронов, оптических приборов ночного видения, ремонт и обновление техники и другое необходимое.

Мэр Киева добавил, что это – субвенция и деньги поступают военным формированиям.

Также Кличко заявил, что Киевсовет выделил Департаменту транспортной инфраструктуры более 1,2 млрд грн на регулирование тарифов на проезд в муниципальном пассажирском транспорте.

"Цена поездки 8 гривен давно не соответствует себестоимости проезда. Поскольку стоимость мы не повышаем, а транспортным предприятиям работать надо, мы должны обеспечить им такую возможность", - отметил городской голова.