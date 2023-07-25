Киев увеличил финансирование военных подразделений до 5 млрд грн
Во вторник, 25 июля, на внеочередном пленарном заседании Киевского городского совета было принято решение об увеличении до 5 миллиардов гривен выделенных средств на оборону столицы
Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.
"В 2023 году Киевский городской совет дополнительно увеличил финансирование городской целевой программы по организации военной службы, исполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве "Защитник Киева" до пяти миллиардов гривен", - говорится в сообщении.
Заместитель городского головы и секретарь городского совета Владимир Бондаренко отметил, что в начале февраля 2023-го по программе было предусмотрено выделить 1 млрд грн. Впоследствии, в июне, объем программы дополнительно был увеличен на 100 млн грн.
По его словам, Киев направляет еще больше средств на помощь подразделениям ВСУ.
"Сегодня Киевсовет увеличил финансирование городской целевой программы "Защитник Киева" еще на 4,015 млрд грн. Из них предусмотрено 2,215 млрд грн - на материально-техническое обеспечение Сил обороны и безопасности, один млрд грн - на приобретение БПЛА, 450 млн грн - ремонт техники, а также дополнительно 300 млн грн на ремонты , – докладывает Бондаренко.
Он также добавил, что сейчас приоритет у всех должен быть один – все силы и средства на победу. Поэтому здесь должно быть понимание и объединение усилий местной, центральной власти и общества.
Заместитель городского головы добавил, что касается источников покрытия расходов - 700 млн грн запланировано из средств нераспределенного остатка, а еще 3,315 млрд грн нужно будет привлекать путем специальных фондов в зависимости от освоения капитальных вложений.
- Мэр Киева Владимир Кличко напомнил , что в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны столицы было выделено из бюджета города почти 850 миллионов гривен, а за 6 месяцев этого года - более 380 миллионов. То есть в целом на оборону Киева выделено более 1,2 миллиарда.
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