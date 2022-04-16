Киев усиливает подготовку к обороне города, – глава военной администрации
Столичные власти наращивают подготовку города к обороне. Параллельно в Киеве разблокируют улицы и улучшают сообщение внутри города
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.
В Киеве существует опасность авиационных и ракетных ударов, и пока идет война, столица должна быть готова к обороне. Жирнов призвал горожан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.
"В связи со значительным прибытием жителей столицы, обращаемся, что город остается опасным. Просим жителей столицы, а особенно женщин, детей, студентов и пожилых людей, где проживать за пределами города - не возвращаться", - добавил он.
Сегодня в столице принимаются все необходимые меры по наращиванию подготовки к обороне города и одновременно ведется разблокировка улиц и улучшение сообщения внутри.
- Утром, 16 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Дарницкому району Киева, погиб один человек.
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