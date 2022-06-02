Киев усилит контроль за соблюдением комендантского часа, особенно по ночным клубам и ресторанам
КГГА анонсировала усиление контроля за соблюдением комендантского часа, который в Киеве и области длится с 23.00 до 5.00
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в телеграмм.
"В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа. В частности, это касается ночных клубов и заведений общепита, работа которых во время комендантского часа запрещена", - говорится в сообщении.
КГГА напомнила, что во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками. Выходить на улицу можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае сигнала воздушной тревоги.
В Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00. Метрополитен в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.
- Напомним, в Киеве со 2 июня разрешили продажу алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00.
- В Луганской области с 23 мая ослабили комендантский час.
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