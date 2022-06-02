Киев усилит контроль за соблюдением комендантского часа, особенно по ночным клубам и ресторанам

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в телеграмм.

"В Киеве усилят контроль за соблюдением комендантского часа. В частности, это касается ночных клубов и заведений общепита, работа которых во время комендантского часа запрещена", - говорится в сообщении.

КГГА напомнила, что во время комендантского часа по городу может передвигаться только транспорт со спецпропусками. Выходить на улицу можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае сигнала воздушной тревоги.

В Киеве и Киевской области комендантский час длится каждую ночь с 23:00 до 05:00. Метрополитен в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.

Напомним, в Киеве со 2 июня разрешили продажу алкоголя в магазинах с 11:00 до 19:00.

В Луганской области с 23 мая ослабили комендантский час.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb