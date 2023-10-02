Киев умаляет отсутствие помощи США, Запад обеспокоен победой симпатика Кремля в Словакии, Британия не будет отправлять военных в Украину. Акценты мировых СМИ 2 октября

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро воскресенья, 2 октября.

Украина умаляет отсутствие помощи в новом законопроекте о расходах США

Украина уменьшает неопределенность поддержки США после принятия Конгрессом законопроекта о финансировании без помощи ей. Киев выразил уверенность, что США будут продолжать поддерживать войну против России даже после того, как Конгресс принял законопроект о временном финансировании, который не предусматривает денег для Украины, говорится в The Times .

Правительство Украины заявило в воскресенье, что оно уверено, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать его в войне с Россией, даже после того, как Палата представителей приняла законопроект о промежуточных расходах, чтобы предотвратить остановку работы правительства, которое не предусматривает никаких дополнительных средств для Киева.

Белый дом и лидеры обеих партий в Сенате настаивали на том, чтобы большее финансирование Украины было включено в законопроект, принятый поздно в субботу. Члены обеих партий заявили, что уверены в том, что дальнейшие финансовые обязательства будут согласованы, но то, что в субботу этого не удалось сделать, подчеркнуло снижение готовности некоторых республиканцев финансировать военные усилия Киева. Президент Украины Владимир Зеленский выступил за продолжение поддержки США во время визита в Вашингтон в прошлом месяце, и его офис предположил в воскресенье, что он не был слишком обеспокоен.

Фото: телеграмм-канал Владимира Зеленского

Принятие законопроекта без помощи Киеву было потенциально зловещим знаком того, что двухпартийная поддержка Украины со стороны США может пошатнуться, даже если украинские силы отражаются от российского вторжения, пишет The Washington Post . Это также происходит в особенно уязвимое время для Киева, который в последние месяцы пытался отвоевать территорию у России, разжигая в стране и за рубежом опасения, что война зашла в тупик.

Украинские официальные лица заявили, что их успокоила публичная поддержка со стороны Белого дома, Пентагона и других союзников в Конгрессе и что они понимают, что Соединенные Штаты приближаются к году выборов. Но для других растущая политизация помощи Украине является тревожным сдвигом, который может парализовать борьбу с Россией или завалить украинскую экономику.

Вместе с тем, Джо Байден оказывал давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они поддержали соглашение о предоставлении дополнительной помощи Украине после того, как положения о Киеве были исключены из законопроекта, чтобы избежать прекращения работы правительства США, отмечает The Guardian . В воскресенье президент США заявил, что устал от политической грани, и что поддержка Украины со стороны США не может быть прервана ни при каких обстоятельствах. По его словам, республиканцы пообещали оказать Украине помощь путем отдельного голосования.

Президент Джо Байден пообещал, что США будут продолжать поддерживать Украину после того, как дальнейшее военное финансирование было исключено из бюджетного соглашения Конгресса в последнюю минуту. Жестокие республиканцы выступают против дальнейшей военной помощи, и многие открыто выступают против подхода господина Байдена к войне. Но в воскресенье Байден заявил, что Украина может "рассчитывать" на поддержку США.

Как отмечает BBC , эти политические потрясения являются одним из симптомов усталости Запада. Возрастающий скептицизм некоторых республиканцев и недавняя победа на выборах популистской, промосковской партии в Словакии вызывают беспокойство как для Украины, так и для Европейского Союза.

CNN спросило у украинцев их мнение по поводу невключения помощи США в промежуточный законопроект. Некоторые настроены оптимистично, и считают драму, охватившую Конгресс на прошлой неделе, не более чем шумом, поскольку война продолжается. Но есть часть тех, кто дает унылые прогнозы, говоря, что в этой войне единолично мы не победим Россию. Больше в тексте .

Энергетическая война, или Как Украина пытается защитить поставки электроэнергии в зиму

The Guardian пишет об энергетической войне, когда Украина пытается защитить поставки электроэнергии в зиму. Начиная с октября 2022 года Кремль начал волну ракетных и беспилотных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к отключениям электроэнергии, нормированию электроэнергии и борьбе за закупку генераторов.

Фото: reuters

По словам гендиректора ДТЭК Максима Тимченко, способность Украины гарантировать электроэнергию этой зимой зависит от ее военных. США, Германия и другие союзники передали Киеву современные системы ПВО. Но зенитных батарей недостаточно, чтобы сбить каждую ракету и беспилотник. С прошлого года Киев активизировал программу производства дронов. Великобритания и Франция поставили ракеты большой дальности Storm Shadow. Результаты оказались эффективными. В их числе недавняя атака на штаб ВМС РФ в оккупированном крымском порту Севастополь. Следующей соблазнительной мишенью может стать собственная электросеть России.

Прошлой зимой пострадали все тепловые и гидроэлектростанции Украины. Россияне продолжают оккупацию Запорожской АЭС, ранее производившей 6000 МВт электроэнергии. Пока национальный спрос был низким, поскольку в Украине аномально теплая и солнечная осень. Однако никто не может гарантировать, что этой зимой не будет отключений электроэнергии.

Кто такие снайперы в войне Украины против России и Великобритания опровергла возможное отправление военных в Украину

Если вторжение России в Украину было определено как изнурительная артиллерийская война, подкрепленная танками, беспилотниками и крылатыми ракетами, то роль снайпера, невидимого и смертоносного, занимает часть часто забываемого поля боя, отмечает The Times . Несмотря на омраченные высокотехнологичными инструментами и огромную мощность гаубиц и минометов убийства, украинские снайперы являются частью более рудиментарной силы: пехоты. Их сравнительно немного, но они не менее важны, чем более столетия назад, когда стрелок Первой мировой войны мог терроризировать сотню людей одним выстрелом.

Но современные технологии, особенно распространение небольших беспилотников, служащих смертоносными средствами наблюдения над линией фронта, значительно усложнили снайперскую деятельность с скрытых позиций. Это заставило украинских снайперов изменить тактику или рисковать скорейшей смертью. Команда The New York Times провела неделю вместе с украинской снайперской командой на юге страны. Мы читали отчеты о миссиях снайперов и брали интервью у снайперов, инструкторов и стажеров по всей Украине, чтобы понять эту закулисную войну, которую ведут кадры хорошо обученных стрелков. Больше в материале .

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в воскресенье, что не планирует разворачивать военных инструкторов в Украине, не соглашаясь на комментарии своего министра обороны, предположившего, что войска могут проводить учения в стране. На сегодняшний день Британия и ее союзники избегали официального военного присутствия в Украине, чтобы уменьшить риск прямого конфликта с Россией, сообщает The Guardian .

Британский министр обороны Грант Шаппс, назначенный на этот пост в прошлом месяце, сказал в интервью газете Sunday Telegraph, что он хочет направить в Украину военных инструкторов в дополнение к обучению украинских вооруженных сил в Великобритании или других западных странах. Несколько часов спустя после публикации этого интервью Сунак заявил, что в ближайшее время не планируется отправлять британские войска в Украину. По его словам, это что-то на долгосрочную перспективу, но здесь и сейчас никто не будет отправлять британские военные инструкторы для учений в Украину.

Фицо победил на выборах в Словакии, а Запад обеспокоен вероятным присоединением страны к симпатикам Кремля

Победа Роберта Фицо, бывшего премьер-министра, занявшего пророссийскую позицию предвыборной кампании, на парламентских выборах в Словакии является еще одним признаком снижения поддержки Украины на Западе, поскольку война затягивается, а линия фронта остается в основном статической. Словакия является небольшой страной с давними симпатиями к России, и характер коалиционного правительства, которое будет пытаться сформировать господин Фицо, неясен. Он может больше склоняться к прагматизму, как это сделала ультраправая премьер-министр Италии Джорджия Мэлони после своего избрания в прошлом году. (А), однако, изменения в Словакии заметны: она была первой страной, которая поставила истребители в Украину, сообщает The Times .

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Поскольку Словакия, Венгрия и Сербия проявляют значительную симпатию к президенту России Владимиру Путину, ситуация в этой части Европы изменилась. Даже Польша, пылкая сторонница Украины, принявшая оттуда более 1,5 миллиона беженцев во время войны, недавно решила закрыть свою границу для импорта недорогого украинского зерна.

То, что страна на границе с Украиной должна была проголосовать за человека, который заявил, что не переправит ни одного патрона через эту границу, может только усилить давление на руководство Украины. Это также создает очевидные проблемы для Европейского Союза, который обеспокоен тем, что Дональд Трамп может вернуть Белый дом в следующем году, и столкнулся с внутренними разногласиями, которые выборы в Польше могут еще больше обострить.

Роберт Фицо удвоил свою пророссийскую позицию после победы на выборах в Словакии, пишет The Guardian . Бывший премьер-министр Словакии, выступавший за обещание прекратить военную помощь Украине, заявил, что его позиция не изменилась после того, как его партия победила на выборах и сделала его фаворитом возглавить страну в четвертый раз. Фицо сказал журналистам, что ждет, когда президент Словакии предоставит ему мандат к началу формирования правительства.

Аналитики говорят, что новая правящая коалиция Словакии, скорее всего, будет сформирована Smer, Hlas и националистической, пророссийской Словацкой национальной партией (SNS), которая будет иметь небольшое, но действенное большинство из 79 мест в 150-местном парламенте. Вместе с тем эксперты считают, что Фицо, прагматичный во время предыдущих мандатов, может охладить свою риторику в коалиции с "Гласом", который заявил, что поставки боеприпасов в Украину полезны для промышленности Словакии, и поддержал позицию ЕС по вторжению.