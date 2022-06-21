Киев уберет возле станций метро МАФы, препятствующие доступу к укрытиям
Владельцам МАФов дадут три дня, чтобы убрать торговые сооружения, мешающие доступу к укрытиям
Об этом сообщила КГГА в телеграммах со ссылкой на решение Совета обороны Киева.
"МАФы возле станций метро, препятствующие доступу населения к укрытиям, демонтируют и перенесут на другие локации", – отмечается в сообщении.
Предпринимателям, имеющим разрешительные документы, предложат другое доступное место для деятельности, добавили в КГГА.
Владельцы таких малых архитектурных форм получат уведомление о необходимости перенести эти торговые объекты. У них будет три дня, чтобы демонтировать их самостоятельно.
Станциями метро как укрытиями пользуются около 1500 человек, отмечают в городской госадминистрации.
- Напомним, Киев планирует восстановить столичную многоэтажку на проспекте Лобановского к середине осени.
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