Украине публично отказали в ускоренной процедуре членства. Поэтому Киев надеется получить приглашение хотя бы по традиционной процедуре… Здесь есть поддержка балтийских стран, а также чехов и поляков.

Украине важно найти общий знаменатель из НАТО по т.н. гарантиях безопасности. Альянс подразумевает под ними дальнейшие поставки оружия Украине, а также инвестиции в развитие украинского ВПК, тогда как Киев ожидает большего участия партнеров в послевоенной безопасности страны — до момента вступления в Альянс.

НАТО предлагает т.н. всестороннюю поддержку, а мы стремимся к членству в организации: в чем разница?

Вся разница в знаменитой 5 статье договора Альянса: атака на одно из государств означает нападение на всю организацию.

Причины блокировки разные. Можно говорить об открытом вооруженном конфликте на территории Украины. Или вспомнить, например, что НАТО еще не извлекло из своей политической задницы занозу, которая называется "пророссийский премьер Венгрии Орбан". Несмотря на мелочность, эта заноза блокирует все проукраинские решения организации.

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До завершения войны нам предлагают "всестороннюю поддержку": "За последний год союзники предоставили Украине беспрецедентную военную поддержку на €65 млрд. И это продолжится. НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно", — говорит Столтенберг.

Если объективно, Украина уже является частью пространства Североатлантического альянса в безопасности и достигла высокого уровня оперативной совместимости с армиями партнеров. Об этом говорили и Резников, и Столтенберг.

Если объективно, Украина уже является частью пространства Североатлантического альянса в безопасности и достигла высокого уровня оперативной совместимости с армиями партнеров. Об этом говорили и Резников, и Столтенберг

Другое дело, что из организации безопасности альянс давно уже превратился в клуб безопасности, которому не время отвечать на вызовы современности. Тем более что Украина получает военную поддержку не от Альянса, а отдельных государств.

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Для Украины может быть интересна давняя идея Бориса Джонсона создать милитарно-оборонный альянс Британии, балтийских стран, чехов, поляков и, конечно, украинцев. Соединенное Королевство ищет троп к региональному лидерству, а объединение проактивных стран Европы — хороший шанс для этого. Такая военная коллаборация действительно сняло бы все вопросы гарантий для Украины.

Но в НАТО, однако, нужно ступать... Хотя бы натянуть членство в этой организации на голову бункерному и всему мордору с их империализмом.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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