Киев тестирует электронный ученический билет: как заказать для школьника

Об этом передает КГГА .

"Все ученики столичных школ имеют право бесплатного проезда в городском общественном транспорте. В случае, если ребенку не успели оформить или изготовить электронный ученический, он может продолжать пользоваться билетом старого образца", - сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Для заказа электронного билета родителям или опекунам школьника нужно зарегистрироваться и подать заявку на ученический е-билет с помощью портала scard.kyivcity.gov.ua. Система работает в тестовом режиме.

"Затем данные в системе подтверждает работник школы, где учится ребенок, а валидировананая заявка передается на производство", - говорится в сообщении.

Получить готовые е-билеты ученики, как и раньше, могут в своих школах.

Отмечается, что срок изготовления ученического билета зависит от скорости проверки данных в школе. Когда ученический будет готов, на электронную почту родителям обязательно придет письмо.

В КГГА сообщили, что пока родители уже заказали 32 037 электронных ученических билетов. Почти половина из этого количества уже прошла модерацию в школах, а другие ждут проверку. 8 705 ученических уже сделано, а еще 3 520 сейчас находятся в работе у производителя.

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