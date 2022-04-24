"Киев стоит, правительство остается у власти": Байден заявил, что США будут в дальнейшем поддерживать украинцев в защите страны

Об этом он написал в Twitter.



"Через два месяца после того, как Путин начал непровоцированную и неоправданную атаку на Украину, Киев продолжает стоять. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в борьбе за свою родину", - отметил Байден.



24 февраля 2022 началось полномасштабное вторжение России в Украину, война продолжается с 20 февраля 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb