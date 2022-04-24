"Киев стоит, правительство остается у власти": Байден заявил, что США будут в дальнейшем поддерживать украинцев в защите страны
Президент США Джо Байден заявил, что страна продолжит поддержку Украины, которая защищается от нападения РФ
Об этом он написал в Twitter.
"Через два месяца после того, как Путин начал непровоцированную и неоправданную атаку на Украину, Киев продолжает стоять. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в борьбе за свою родину", - отметил Байден.
24 февраля 2022 началось полномасштабное вторжение России в Украину, война продолжается с 20 февраля 2014 года, когда Россия начала оккупацию Крыма.
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